Путин назвал приоритетное направление в отношениях с Монголией и Китаем

Москва заинтересована в обеспечении свободного трансграничного движения товаров, капиталов и услуг, отметил президент.

Совершенствование взаимосвязанности транспортной инфраструктуры России, Монголии и Китая занимает приоритетное место в сотрудничестве трёх стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с китайским и монгольским коллегами — Халтмаагийном Баттулгой и Си Цзиньпином — на полях саммита ШОС.

— Приоритетное место в нашем сотрудничестве занимают вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить взаимосвязанность наших трёх государств, обеспечить свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг, — отметил глава российского государства.

По мнению Путина, особое значение имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги. Он отметил, что стороны намерены "кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии", что позволит в разы увеличить объёмы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении.

Более полному использованию транзитного потенциала трёх стран, как указал президент, будет способствовать реализация соглашения о международных автомобильных перевозках между Россией, КНР и Монголией.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин пригласил лидеров стран ШОС на саммит в Россию.