Рухани хочет более тесного сотрудничества с Россией на фоне санкций

Вместе с тем он убеждён, что отношения между Москвой и Тегераном "носят образцовый характер".

Президент Ирана Хасан Рухани призвал российского лидера Владимира Путина к ещё более интенсивному диалогу. Заявление прозвучало на полях саммита ШОС. По его словам, отношения между Москвой и Тегераном "носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперёд". И тем не менее из-за внешнего давления условия к развитию двусторонних связей сохраняются.

— В сегодняшних условиях при наличии серьёзного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности между нашими странами, актуализируется с каждым днём, — добавил Рухани.

В свою очередь президент России отметил, что отношения между нашей страной и Ираном носят многоплановый и многосторонний характер.

— Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин пригласил лидеров стран ШОС на саммит в Россию. Заседание пройдёт в июле следующего года.