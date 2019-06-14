Пилот "суперджета" не увидел проблемы в отключенном автопилоте от удара молнии

В МАК рассказали, как повел себя командир сгоревшего в Шереметьево "суперджета", когда в лайнер ударила молния. В результате разряда на борту отключился автопилот и были проблемы со связью.

— В 15:12:32 КВС объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: "Не аварийное, ничего, просто возвращаемся, — говорится в отчете комитета.

Диспетчер уточнял у командира воздушного судна нужна ли помощь, однако тот говорил, что ситуация штатная, хоть и потеряно автоматическое управление самолетом и нарушена связь.