Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за С-400

Глава МИД страны заявил о решительном настрое в вопросе приобретения ракетных комплексов.

Анкара собирается предпринять зеркальные меры в отношении Вашингтона в случае введения санкций из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

— Америка приняла ряд решений, и мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом, — подчеркнул глава МИД.

Чавушоглу в очередной раз повторил, что Турция решительно настроена в вопросе приобретения С-400 и не намерена отказываться от контракта. По его словам, Анкаре необходимо было "удовлетворить свою потребность в подобных системах и она это сделала с Россией".

Напомним, в Вашингтоне всячески препятствуют этой сделке, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.