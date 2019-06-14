Большинство граждан Украины признали ситуацию в стране напряжённой

Только 12,5% жителей соседнего государства выступили за восстановление дружеских отношений с Россией.

Согласно результатам опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", 67,7% граждан Украины назвали ситуацию в стране напряжённой. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

8,9% респондентов считают её вовсе взрывоопасной, а 19,9% уверены, что она стабильная. Что касается вектора развития страны, то только 25,9% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении. 48,6% отметили, что в чём-то они идут в правильном русле, а в чём-то — нет, и 20% респондентов уверены в неправильном развитии событий.

35,8% опрошенных заявили, что Украина должна иметь собственный путь развития; 31,7% выступили за вхождение страны в Европейский союз, а 15,9% респондентов хотят как интеграцию в ЕС, так и развития добрососедских отношений со странами на востоке. Однако только 12,5% украинцев считают необходимым восстановить дружественные отношения с Россией и странами СНГ.

Отмечается, что в опросе приняло участие 4000 респондентов.

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