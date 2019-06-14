МАК показал места рокового удара молнии по лайнеру "Аэрофлота"

Небольшие, будто проделанные иглой отверстия, а также точки расплавления металла есть на фюзеляже и приборах.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) показал фото самолёта Sukhoi Superjet 100 в тех местах, куда ударила молния после его вылета из аэропорта Шереметьево 5 мая.

На снимках видно, что следы молнии имеются на датчике температуры, сигнализаторе обледенения. Также в отчёте сказано, что повреждения есть на остеклении кабины пилотов.

Как сообщал Лайф, доклад состоит из 104 страниц, в дальнейшем он может быть дополнен.

Трагедия с бортом "Аэрофлота" вылетевшим из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, случилась именно после удара молнии. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, лайнер совершил жёсткую посадку и загорелся, погиб 41 человек.