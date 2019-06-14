Уральцу дали условный срок за "воспитание" ребёнка иголкой и ошейником с током

Злоумышленник избивал пятилетнего сына подчинённой, причиняя физическую боль и используя психологическое давление.

В Екатеринбурге гендиректор одной из коммерческих организаций получил четыре года условно за "воспитание" ребёнка знакомой с помощью иголок и электрического ошейника. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как выяснило следствие, мужчина по просьбе своей подчинённой начал проводить "воспитательные" беседы с мальчиком, когда тому исполнилось пять лет, с 2014 по 2016 год. При этом мужчина применял к ребёнку физическое и психическое насилие. О методах начальника мать малыша не знала.

— Применяемое к малолетнему потерпевшему физическое и психическое насилие выражалось, в частности, во втыкании в руку ребёнка иголки, причинении ему ударов прутом, а также в применении к мальчику электронного ошейника, ударявшего потерпевшего электрическим разрядом, — уточнил представитель ведомства.

Один из "воспитательных" разговоров попал на видео. Ролик и стал основным вещдоком. На снятых кадрах видно, как мужчина заставляет мальчика бить себя электрическим током. При этом используется ошейник для собак. Мужчина при этом ещё и морально унижает малыша.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего". Суд приговорил его к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что американца приговорили к смертной казни за убийство своих пятерых детей в 2014 году.