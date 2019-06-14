Адвокат призвал поскорее задержать и показать людям "двойника" Цапка

Ранее жители Сочи обратились в прокуратуру с просьбой установить личность человека, который попал на фото на месте ДТП 4 июня.

Армен Восканян, директор юридической компании "Центр правосудия", оказывающей помощь потерпевшим от рук лидера кущёвской группировки Сергея Цапка, заявил, что уроженца Киргизии Виталия Никифорова нужно предъявить людям. При этом адвокат отметил, что не ставит под сомнение данные прокуратуры.

— Более ясно будет, когда его задержат. Я думаю, что и в их интересах — скорее его задержать, чтобы показать людям, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Напомним, жители Сочи обратились к прокурору города Игорю Грязнову с просьбой установить личность человека, который попал на фото на месте ДТП 4 июня. По их мнению, человек в кадре внешне очень схож с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года.

Некоторые жители станицы Кущёвской полагают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована. Позже Прокуратура Краснодарского края установила, что на снимке Виталий Никифоров — уроженец Бишкека. Он оказался мелким воришкой в розыске.