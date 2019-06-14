Алибасов-младший объяснил, почему хочет отвезти отца на лечение за границу

Сын продюсера беспокоится, что, если Бари Алибасова переведут из реанимации, он не сможет избежать излишнего внимания.

Сын основателя "На-на" Бари Алибасова рассказал, что хочет отправить отца лечиться за границу, чтобы тот избежал пристального внимания со стороны общественности. В беседе с телеканалом "360" Бари Бариевич рассказал, что каждый день к отцу в палату пытаются проникнуть по 15–20 человек.

Если сын и решит выбрать клинику для своего отца в другой стране для восстановления, он останется благодарен российским врачам за оперативное медицинское вмешательство.

— В "Склифе" у него всё хорошо, потому что там лучшая реанимация в отделении токсикологии в мире. У нас самая частая практика спасения людей от бытовой химии, — рассказал Бари Алибасов — младший.

Напомним, в начале июня продюсер был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Его семья утверждает, что тот перепутал бутылку с йогуртом, и собралась подавать в суд на производителя средства "Крот". Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил уверенность, что у семьи мало шансов на успех.