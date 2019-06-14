В латвийском городе переименовали школу имени Пушкина

Учителя и родители школьников пытаются оспорить решение и добиться, чтобы учебному заведению оставили прежнее название.

В латвийском городе Лиепая местная дума проголосовала за переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в честь родившегося в Риге поэта ХХ века Рудольфа Лиедага. Объяснили данное решение объединением учебного заведения с 12-й средней школой. Об этом сообщила местный депутат от партии "Согласие" Людмила Рязанова.

— Я передала адресованное всем депутатам Лиепайской думы письмо с просьбой учесть мнение большинства жителей и оставить историческое название школы — имени А.С. Пушкина, — написала она в "Фейсбуке".

По её словам, письмо подписали учителя, бывшие ученики школы и родители учащихся. Всего под документом поставили 21 подпись.

Ранее сообщалось, что в Латвии запретили ношение военной формы "тоталитарных режимов" на общественных мероприятиях. Запрет распространяется на военную форму времён СССР и форму нацистской Германии.