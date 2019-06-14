Жители Москвы пожаловались на сбои в работе GPS

В "Яндексе" заверили, что приложения компании получают геолокацию пользователей уже из ошибочных данных смартфона, а не декодируют сигнал со спутника.

Москвичи и гости города, решившие воспользоваться сегодня геолокационными сервисами, пожаловались на неполадки в работе GPS. РИА "Новости" сообщает, что люди в центре столицы видели себя на сервисах "Яндекс.Карты" и Google Maps находящимися в аэропорту Шереметьево.

В "Яндексе" заявили, что проблема не на их стороне. Ошибка связана с системой глобального позиционирования (GPS).

— Как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию, — от навигационных приложений до фитнес-браслетов, — цитирует агентство ответ "Яндекса".

Пару дней назад Лайф сообщал, что в России разработали систему для защиты от помех при приёме спутниковых сигналов.