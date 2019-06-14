В Уфе задержали грузовик с грузом насвая под видом бананов

Сейчас полиция устанавливает личности отправителя и получателя вредного для здоровья вещества.

В Уфе полиция задержала грузовик, который под видом бананов перевозил 225 килограммов насвая.

Вещество тёмно-зелёного цвета, с едким запахом сотрудники МВД обнаружили в ходе осмотра автомобиля, когда он встал на разгрузку. В арендованном водителем гараже также нашли ещё 38 килограммов табачной смеси.

По данным полиции, перевозил насвай 29-летний безработный житель Пермского края. Он занимался подобными перевозками в разные точки города. Вещество предназначалось для оптовой и розничной продажи на территории Уфы.

— Вся изъятая партия общим весом более 225 килограммов направлена на экспертизу, — сообщается на сайте МВД республики.

Сейчас полиция устанавливает личности отправителя и получателя насвая. По факту оптовой и розничной продажи вредного для здоровья вещества водителя привлекли к административной ответственности.

А зимой в Москве изъяли около полутора тонн насвая. Его содержали в складских помещениях.