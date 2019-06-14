Уральский судья внезапно умер на велопрогулке

Сейчас родные ждут результатов вскрытия, которое должно установить причину смерти.

Судья Свердловского областного суда Владимир Игнатьев скоропостижно скончался 13 июня во время велосипедной прогулки, на которую отправился с сыном. На днях ему исполнилось 49 лет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

— Он не болел, поэтому причина пока неизвестна. Он работал председателем состава № 6 гражданской коллегии второй инстанции, — уточнили в Свердловском облсуде.

Причины скоропостижной смерти будут установлены после вскрытия. Если результаты покажут, что смерть наступила по естественным причинам, дело о гибели Игнатьева будет списано по "номенклатурному наряду".

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака на 55-м году жизни.