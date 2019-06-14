Опрос показал, что большинство россиян считают себя патриотами

Главными критериями патриотизма опрошенные назвали знание истории своей страны и службу в армии.

Большинство россиян (73%) считают себя патриотами, что на 9% больше, чем в декабре 2012 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение".

Согласно выводам исследователей, выше всего доля заявивших о патриотизме среди россиян в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием (84%), а также в группе от 46 до 60 лет (78%). При этом почти половина респондентов (48%) уверена, что люди становятся патриотами главным образом под влиянием соответствующего воспитания. Ещё 42% назвали иные причины, а 10% затруднились с ответом.

ФОМ также выяснил, какое содержание граждане вкладывают в слово "патриотизм". Главными критериями патриотизма респонденты назвали любовь к родной природе (69%), знание истории своей страны (67%) и службу в армии (69%).

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