Умерла старейшая британка, выпивавшая по глотку виски каждый день

RIP Grace Jones, the UK's oldest living person, who has died at 112. Love this picture of her from @SWNS enjoying the whisky to which she partly attributed her longevity. (There's hope for me yet...) pic.twitter.com/g8EjlRim9U— Craig Glenday (@craigglenday) 14 июня 2019 г.
В Великобритании скончалась самая пожилая жительница страны Грейс Джонс, сообщает The Guardian. Женщине было 112 лет, а в своих интервью она рассказывала, что секрет её долголетия заключается в ежедневном употреблении виски.
— Выпивайте виски, Грейс, это полезно для вашего сердца, — заявил женщине врач, когда ей было 50 лет, с тех пор она не пропускала ни одного дня, чтобы не выпить глоточек этого алкогольного напитка.
Её дочь Дейдре Маккарти рассказала, что мать до последнего была здоровой и активной, имела отличное чувство юмора. Её прозвали "частью истории в подарочной упаковке".
Ранее Лайф рассказывал о другой долгожительнице. Тереза Роули из американского штата Мичиган в 104-й день рождения раскрыла свой секрет долголетия: она на протяжении долгих лет выпивает банку диетической колы каждый день.
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