Умерла старейшая британка, выпивавшая по глотку виски каждый день

Грейс родилась в Ливерпуле 16 сентября 1906 года, через пять лет после смерти королевы Виктории.

RIP Grace Jones, the UK's oldest living person, who has died at 112. Love this picture of her from @SWNS enjoying the whisky to which she partly attributed her longevity. (There's hope for me yet...) pic.twitter.com/g8EjlRim9U — Craig Glenday (@craigglenday) 14 июня 2019 г.

В Великобритании скончалась самая пожилая жительница страны Грейс Джонс, сообщает The Guardian. Женщине было 112 лет, а в своих интервью она рассказывала, что секрет её долголетия заключается в ежедневном употреблении виски.

— Выпивайте виски, Грейс, это полезно для вашего сердца, — заявил женщине врач, когда ей было 50 лет, с тех пор она не пропускала ни одного дня, чтобы не выпить глоточек этого алкогольного напитка.

Её дочь Дейдре Маккарти рассказала, что мать до последнего была здоровой и активной, имела отличное чувство юмора. Её прозвали "частью истории в подарочной упаковке".

Ранее Лайф рассказывал о другой долгожительнице. Тереза ​​Роули из американского штата Мичиган в 104-й день рождения раскрыла свой секрет долголетия: она на протяжении долгих лет выпивает банку диетической колы каждый день.