Умерла старейшая британка, выпивавшая по глотку виски каждый день

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Грейс родилась в Ливерпуле 16 сентября 1906 года, через пять лет после смерти королевы Виктории.

В Великобритании скончалась самая пожилая жительница страны Грейс Джонс, сообщает The Guardian. Женщине было 112 лет, а в своих интервью она рассказывала, что секрет её долголетия заключается в ежедневном употреблении виски.

Выпивайте виски, Грейс, это полезно для вашего сердца, — заявил женщине врач, когда ей было 50 лет, с тех пор она не пропускала ни одного дня, чтобы не выпить глоточек этого алкогольного напитка.

Её дочь Дейдре Маккарти рассказала, что мать до последнего была здоровой и активной, имела отличное чувство юмора. Её прозвали "частью истории в подарочной упаковке".

Ранее Лайф рассказывал о другой долгожительнице. Тереза ​​Роули из американского штата Мичиган в 104-й день рождения раскрыла свой секрет долголетия: она на протяжении долгих лет выпивает банку диетической колы каждый день.

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