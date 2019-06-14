Саакашвили заявил о готовности защищать Украину с оружием в руках

Бывший президент Грузии рассказал, что побывал в военкомате и признан годным к службе.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили встал на учёт в одном из военкоматов Киева.

— Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате, — написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что у него отличное здоровье, он годен к военной службе и готов с оружием в руках встать на защиту Украины.

Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили сравнил Украину с провинцией Нигерии.