Капитана украинского судна освободили в зале суда в Севастополе

Новицкого обязали выплатить 439 тысяч рублей за причинённый ущерб водным ресурсам России.

Обвиняемый в браконьерстве у берегов Крымского полуострова капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий приговорён к штрафу в полмиллиона рублей. Учитывая проведённые в СИЗО полгода, моряк был освобождён от выплаты денег и отпущен. Соответствующий вердикт вынес Балаклавский районный суд Севастополя.

— Признать виновным, назначить наказание в виде определённой суммы — 550 тысяч рублей, — огласила решение судья Светлана Орлова.

В связи с тем, что Новицкий несколько месяцев после ареста находился в СИЗО, он освобождается от данного наказания. При этом суд обязал украинского моряка в рамках гражданского иска выплатить 439 тысяч рублей за причинённый ущерб водным ресурсам России.

Напомним, украинское судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая 2018 года у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. У рыбаков изъяли более 9300 метров сетей, а 161 камбалу, четырёх крабов и трёх акул-катранов вернули в среду обитания. Ещё 17 камбал, две акулы и 46 дельфинов погибли. В октябре семерых моряков с ЯМК-0041 обменяли на членов экипажа арестованного Киевом российского судна "Норд".