Названы самые загруженные по пятницам дороги Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы. Тройку лидеров заняли Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе.
— Популярность измерялась с 15:00 до 00:00 мск, — уточняет ведомство на своей официальной странице в Twitter.
Также в топ-10 вошли проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублёвское, Дмитровское и Каширское шоссе.
Ранее эксперты рассказали, куда москвичи чаще всего ездят на такси. Самой популярной точкой стал аэропорт Внуково.
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