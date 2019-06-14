Названы самые загруженные по пятницам дороги Москвы

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) вычисляла популярность магистралей с 15:00 до 00:00 часов по мск.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы. Тройку лидеров заняли Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе.

Популярность измерялась с 15:00 до 00:00 мск, — уточняет ведомство на своей официальной странице в Twitter.

Также в топ-10 вошли проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублёвское, Дмитровское и Каширское шоссе.

Ранее эксперты рассказали, куда москвичи чаще всего ездят на такси. Самой популярной точкой стал аэропорт Внуково.

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