Машина с туристами упала с обрыва в Грузии

Автомобиль с туристами упал с обрыва на 18-м километре дороги Пшавели — Абано — Омало в высокогорном крае Тушети в Грузии. Как сообщает Sputnik, в результате погиб один человек.
В машине находились два туриста, оба — граждане Грузии. По версии МВД, водитель не смог справиться с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и сорвалось в ущелье. При падении пассажир погиб, водитель получил серьёзные травмы. Он находится в больнице.
Ранее сообщалось, что мотоциклист выжил после падения с 20-метрового обрыва в Сочи.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram