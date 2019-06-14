Машина с туристами упала с обрыва в Грузии

Водитель транспортного средства выжил, а вот один из пассажиров получил смертельные травмы.

Автомобиль с туристами упал с обрыва на 18-м километре дороги Пшавели — Абано — Омало в высокогорном крае Тушети в Грузии. Как сообщает Sputnik, в результате погиб один человек.

В машине находились два туриста, оба — граждане Грузии. По версии МВД, водитель не смог справиться с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с проезжей части и сорвалось в ущелье. При падении пассажир погиб, водитель получил серьёзные травмы. Он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что мотоциклист выжил после падения с 20-метрового обрыва в Сочи.