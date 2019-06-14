Россияне стали меньше тратить при походе в магазин

В гипермаркетах чек снизился на 2,2%, в супермаркетах — на 2,8, в дискаунтерах — на 0,6, в стандартных магазинах — на 3,1%.

За один поход в магазин в мае россияне оставляли в среднем 553 рубля. Об этом сообщили агентству экономической информации "Прайм" в исследовательском холдинге "Ромир". Показатели этого месяца на 0,7%, или на 4 рубля, ниже, чем данные за апрель, и они являются самыми низкими с начала года, несмотря на траты в майские праздники.

— На сегодняшний день средний чек находится на самой низкой отметке с начала года. И, возможно, это ещё не предел, если опираться на прошлогодний опыт, — приводит агентство данные исследования.

В Москве средний чек составил 719 рублей, а в Санкт-Петербурге — 699.

— Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, поэтому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека, — отметил президент "Ромира" Андрей Милехин.

Меньше месяца назад опрос компании показал, что россияне стали меньше экономить на еде. А ранее сотрудники "Ромира" высчитали, что жители страны имеют рекордное количество "свободных денег".