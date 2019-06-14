АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на платформе Renault

Линия была запущена в 2012 году. Первыми с неё начали выходить универсалы LADA Largus.

АвтоВАЗ выпустил сегодня, 14 июня, миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Юбилейным экземпляром, построенным на платформе Renault, стал кроссовер Lada Xray Cross. Об этом сообщили Лайфу в российском автоконцерне.

— Модель направится для реализации в дилерскую сеть, — уточнили в пресс-службе компании.

Линия В0 — одна из трёх конвейеров АвтоВАЗа, на которой выпускаются 12 моделей автомобилей марок Lada и Renault, а также окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран. В год с линии сходит 280 тысяч машин, то есть один автомобиль в минуту.

Линия была запущена в 2012 году при участии на то время премьер-министра Владимира Путина. Первыми с неё начали выходить универсалы LADA Largus, затем Nissan Almera.

Ранее эксперты назвали самые популярные марки машин на вторичном авторынке.