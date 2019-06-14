Sony представила в России флагманский смартфон Xperia 1

Sony Mobile объявила о старте предзаказа флагманского смартфона Xperia 1. Предзаказать новинку и получить за это бонусы можно в период с 14 по 23 июня.

Флагман по предзаказу обойдётся по цене 79 990 рублей. Оформить покупку можно в фирменном онлайн-магазине или физических торговых точках Sony. За предзаказ японская компания наградит своих клиентов щедрым подарком — премиальными беспроводными наушниками WH-1000XM3, которые отдельно стоят 29 990 рублей. Это предложение действует только в рамках предзаказа.

Напомним, Xperia 1 оборудован большим 6,5-дюймовым 4К-дисплеем типа HDR OLED с соотношением сторон 21:9. Экран вытянутый, благодаря чему на нём удобно смотреть фильмы и веб-контент. Также Xperia 1 является первым смартфоном Sony с тройной основной камерой: 12+12+12 МП. Вендор обещает улучшенные портретный и ночной режимы съёмки, а также сильный уклон в расширенные видеовозможности.

Процессор — 8-ядерный Snapdragon 855. Оперативной памяти — 6 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. Аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте идёт блок питания на 18 Вт. Смартфон доступен в чёрном, сером, фиолетовом и белом цветах.