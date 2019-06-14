Украинский бизнесмен поджёг себя прямо на заседании горсовета

На такой поступок мужчину толкнула длительная судебная тяжба из-за ресторана на местном пляже.

Украинский бизнесмен поджёг себя на сессии горсовета Бердичева в знак протеста против препятствования работе его ресторана.

Предприниматель вышел в центр зала, облил себя неизвестной жидкостью и поджёг. К нему сразу кинулись депутаты и начали тушить. При этом некоторые из народных избранников получили незначительные ожоги. По данным местных СМИ, мужчину забрали в местную больницу, но от госпитализации он в итоге отказался.

Отмечается, что на данный поступок украинца толкнула длительная судебная тяжба из-за ресторана на местном пляже. Власти не продлили договор аренды с бизнесменом и сдали хлебное место другому человеку.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне мужчина поджёг себя на лужайке перед Белым домом.