СМИ: Климкина назначат послом Украины в США

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Фото © Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС

Главу МИД Украины Павла Климкина могут назначить послом Незалежной в Штатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Это произойдёт в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности, — отмечает собеседник украинского агентства.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. После этого Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение.

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