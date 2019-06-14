СМИ: Климкина назначат послом Украины в США

Главу МИД Украины Павла Климкина могут назначить послом Незалежной в Штатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

— Это произойдёт в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности, — отмечает собеседник украинского агентства.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. После этого Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение.