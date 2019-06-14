ФБР выясняет причину странных смертей американцев в Доминикане

Во время отдыха в Доминиканской Республике скончалось несколько граждан США. Некоторые трагические случаи произошли в странных и похожих обстоятельствах, поэтому расследованием причин смерти решили заняться в ФБР, сообщает People.
Последним в курортной стране скончался брат телеведущей популярной программы "Акулы бизнеса" Барбары Коркоран. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ. А два месяца ранее в гостиницах страны погибло ещё четыре человека практически подряд — все они выпивали напитки из мини-баров в своих номерах.
Смерть троих погибших связали с сердечной недостаточностью. Родственники остальных рассказали, что у их близких перед смертью был отёк лёгких. В Министерстве туризма страны попросили не множить непроверенные данные, чтобы не портить имидж Доминиканы.
ФБР не раскрывает подробности расследования, однако тела всех жертв отправят на повторную токсикологическую экспертизу.
В начале же июня Лайф сообщал, что в одном из отелей Доминиканы скончалась 31-летняя Мария Черёмушкина из Саранска. Причиной смерти женщины также назвали сердечную недостаточность.
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