ФБР выясняет причину странных смертей американцев в Доминикане

Впрочем, посол США уверяет, что история раздута. Странной показалась смерть нескольких человек, а посещает страну 2,7 миллиона американцев в год.

Во время отдыха в Доминиканской Республике скончалось несколько граждан США. Некоторые трагические случаи произошли в странных и похожих обстоятельствах, поэтому расследованием причин смерти решили заняться в ФБР, сообщает People.

Последним в курортной стране скончался брат телеведущей популярной программы "Акулы бизнеса" Барбары Коркоран. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ. А два месяца ранее в гостиницах страны погибло ещё четыре человека практически подряд — все они выпивали напитки из мини-баров в своих номерах.

Смерть троих погибших связали с сердечной недостаточностью. Родственники остальных рассказали, что у их близких перед смертью был отёк лёгких. В Министерстве туризма страны попросили не множить непроверенные данные, чтобы не портить имидж Доминиканы.

ФБР не раскрывает подробности расследования, однако тела всех жертв отправят на повторную токсикологическую экспертизу.

В начале же июня Лайф сообщал, что в одном из отелей Доминиканы скончалась 31-летняя Мария Черёмушкина из Саранска. Причиной смерти женщины также назвали сердечную недостаточность.