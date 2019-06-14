Опрос: Около 72% россиян доверяют президенту Владимиру Путину

Уровень одобрения деятельности главы государства по-прежнему стабилен и составил почти 65%.

Уровень доверия президенту Владимиру Путину, а также его общий рейтинг у россиян показывают стабильный результат и находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 14 июня.

Показатель одобрения деятельности главы государства составил 64,2%, а оценки работы Дмитрия Медведева и правительства в целом за последнюю неделю скорректировались до 38,3 и 41,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину, согласно материалам ВЦИОМ, 71,7% респондентов ответили положительно. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам глава государства ожидаемо занял первую строчку, а вот на второй и третьей позициях расположились Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал о высоком рейтинге Владимира Путина и в его республике. Политик пошутил, что, если бы граждане Молдавии выбирали себе президента среди иностранцев, Путин бы точно победил.