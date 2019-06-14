Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА

Глава государства выступит на пленарном заседании, а также проведёт ряд двусторонних переговоров.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Уже сегодня российский лидер посетит неформальный обед в честь глав делегаций и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Сам саммит СВМДА откроется завтра, 15 июня. Ожидается, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии, а также проведёт ряд встреч. Главы делегаций намерены обсудить на заседании вопросы обеспечения региональной безопасности, развития экономической кооперации и интеграционных процессов, расширения сотрудничества в гуманитарной сфере и другие. Также лидеры стран обменяются мнениями по ситуации в Афганистане, Сирии, Иране и на Корейском полуострове.

Напомним, сегодня Путин принял участие в заседании совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке.