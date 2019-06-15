Жительница Ростова-на-Дону объявила в розыск мини-пига

Владельцы животного опасаются, что злоумышленники могли продать их питомца на мясо.

Жительница Ростова-на-Дону Екатерина Генералова заявила в полицию о пропаже мини-пига из двора её загородного дома. По словам владелицы свинки, та находилась в специально оборудованном вольере. Исчезло животное, когда они с мужем были на работе, а её отец работал в саду.

— Когда мы приехали, калитка не до конца была закрыта. Почему-то колышки от сетки в её вольере были вырваны, — рассказала Лайфу Генералова.

Женщина сразу вызвала полицию. Специалисты сняли отпечатки пальцев и подтвердили факт взлома. Полицейские признали, что шансов найти мини-пига почти нет.

— Если собаку или кошку украли — их именно украли. А если это свинка, люди разные, они могут и съесть её. Нам кто-то говорил, что один килограмм такой свинины стоит чуть ли не 12 тысяч рублей. А в нашей было где-то около 20 килограммов, — поделилась опасениями женщина.

Генералова отметила, что её питомца долго выслеживали, так как свинку украли именно в тот день, когда дома долго никого не было. Тем более о мини-пиге знали все в округе.

— Мы с ней часто гуляли, как с собачкой, на поводке. Знали-то о ней все, мы ни от кого не скрывали. Мы и не думали, что кому-то придёт в голову украсть свинью, — рассказывает хозяйка мини-пига.

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