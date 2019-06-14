Лайф публикует видео с места пожара на военном полигоне под Воронежем

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара на военном полигоне Погоново в Воронежской области. На кадрах видно, что сухая трава на прилегающей к объекту территории до сих пор продолжает дымить.
Между тем в Минобороны РФ сообщили журналистам, что возгорание было локализовано, осуществляется проливка территории. Пострадавших в результате происшествия или угрозы распространения огня на ближайшие населённые пункты нет.
Ранее сообщалось, что из-за пожара на военном полигоне начали детонировать снаряды. К ликвидации возгорания были привлечены военнослужащие.
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