Брэда Питта уличили в том, что он запустил себя после разрыва с Джоли

Ранее выяснилось, что дочь Питта и Джоли принимает гормоны, чтобы стать мужчиной.

Brad Pitt has been wearing the same outfit all week 👀 https://t.co/Wi9onB3RXi pic.twitter.com/xlDkl6TORb — Page Six (@PageSix) 13 июня 2019 г.

Голливудского актёра Брэда Питта на протяжении недели папарацци снимали в одной и той же одежде. Издание "Дни.ру" обратило внимание, что с 4 по 10 июня актёр появлялся на улицах в белой водолазке, коричневой футболке, тёмных штанах и серой кепке.

Вероятной причиной безразличия Питта к своей внешности журналисты видят то, что он в подавленном состоянии. Ведь Питт не встретит американский праздник День отца, отмечаемый 16 июня, со своими детьми, поскольку они по решению суда остались с его бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Сама Джоли появилась недавно на публике после долгого затворничества в компании детей. А потом отправилась в лагерь для беженцев, где фанаты актрисы были шокированы её болезненной худобой. 13-летняя дочь распавшейся звёздной пары начала принимать гормоны, чтобы сменить пол.