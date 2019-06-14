Ален Делон госпитализирован во Франции

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Ален Делон. Фото © AP / Francois Mori

В последнее время часто поступают сообщения о проблемах со здоровьем у всемирно известного актёра.

Французский актёр Ален Делон госпитализирован в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен в связи с участившимися приступами мигрени. Об этом сообщает журнал Closer.

По данным издания, 83-летняя звезда мирового кино проходит обследование и уже сегодня вечером должна покинуть медицинское учреждение.

Известный артист в последнее время часто пугает свою армию поклонников плохим самочувствием. Проблемы со здоровьем у Делона начались после смерти его бывшей жены Мирей Дарк.

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