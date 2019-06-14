Призёра чемпионата России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе

Убийцу ждёт смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

Бронзового призёра чемпионата России 2010 года в дисциплине биг-эйр Дмитрия Кольцова застрелили в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

В преступлении обвиняется 30-летний Ретт Маккензи Нельсон. Он выстрелил в спортсмена из машины после короткого разговора. Кольцов скончался на месте. Уточняется, что Нельсон стрелял также в человека, который сопровождал сноубордиста, но тот, к счастью, остался жив.

Позже Нельсон выстрелом в затылок лишил жизни заместителя шерифа округа Джозефа Солана. Причём отмечается, что убийца не был знаком со служителем правопорядка.

Сейчас Нельсон находится под стражей, его обвиняют также в грабеже автомобильной заправки и супермаркета. Отмечается, что у злоумышленника были проблемы с наркотиками. Нельсона ждёт смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.

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