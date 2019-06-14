Клинцевич отверг "доказательства" вины Ирана в инциденте в Оманском заливе

Российский сенатор убеждён, что предоставленные американской стороной материалы "сфабрикованы от начала и до конца".

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не сомневается в фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами в Оманском заливе. Как указал российский сенатор в "Фейсбуке", Тегеран никогда не стал бы "делать то, что может ему навредить".

— Не сомневаюсь, что всё это сфабриковано от начала до конца, — добавил Клинцевич. — Можно вешать на Иран какие угодно грехи, но обвинять его в отсутствии здравого смысла — явный перебор.

Напомним, в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Первый перевозил топливо, а членами его экипажа были россияне, а также граждане Грузии и Филиппин. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран и даже показали "доказательства" — видеозапись, на которой "представлены" иранские военные, якобы снимающие с танкера Kokuka Courageous мину.