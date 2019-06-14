В Москве из груди младенца вытащили раскрытую булавку

Рентген грудной клетки малыша показал, что её острый конец находился недалеко от аорты.

Столичные врачи извлекли из груди восьмимесячного ребёнка острую швейную булавку. Оказалось, что он сорвал её с халата матери и засунул в рот, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Мама рассказала, что ребёнок сидел у неё на руках и играл с булавкой, которая была приколота к её домашнему халату. Она не заметила, как малыш её проглотил, но сразу догадалась — ребёнок стал кашлять, появилось обильное слюноотделение, а булавка с халата пропала, — цитирует агентство сообщение Департамента здравоохранения Москвы.

Прибором для осмотра пищевода торакальные хирурги (специализирующиеся на операциях органов грудной клетки) протолкнули булавку в желудок, там развернули тупым концом вверх, завели в эзофагоскоп и потом вытащили наружу.

В данный момент мать и ребёнок уже вернулись домой.

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