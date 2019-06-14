Двое школьников сами потушили природный пожар под Челябинском

Девочка пыталась вызвать пожарных, но не смогла дозвониться. Затем позвонила маме, и через четыре часа огонь был ликвидирован.

В районе посёлка Прибрежного Челябинской области 12-летняя девочка с другом сами потушили природный пожар, следуя советам её матери по телефону. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" .

Инцидент произошёл, когда девочка гуляла вместе с другом. Подростки заметили огонь, который охватил большой лесной массив. Взрослых рядом не было — пришлось действовать самостоятельно.

— И как вы думаете? Мне, которой 12 лет, пришлось самой всё тушить! За водой бегали, песок на дорогах, ну и тряпка (кофта) на мне была, — уточнила школьница.

Девочка рассказала, что пыталась вызвать пожарных, но не смогла дозвониться до них. Тогда она позвонила маме и с помощью её советов потушила пожар через четыре часа.

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