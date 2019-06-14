Роскомнадзор закрыл доступ к базе с данными клиентов российских банков

В онлайн-продаже оказалась персональная информация о более чем 900 тысячах граждан.

Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-форуму, где были размещены личные данные более 900 тысяч клиентов российских банков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включён форум phreaker.pro, — говорится в сообщении.

База данных клиентов банков была размещена на этом ресурсе для платного скачивания. Формальным основанием для блокировки стало то, что в массиве информации не было согласия граждан на обработку их данных.

Теперь операторы связи начали работу по ограничению доступа к интернет-форуму.

Напомним, в начале недели стало известно, что в открытый доступ попали данные клиентов "ОТП-банка", "Альфа-банка" и банка "Хоум кредит". Речь идёт в том числе о Ф.И.О., телефонах, данных паспорта.