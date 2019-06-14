Беглов проинспектировал ликвидацию свалки на проспекте Космонавтов в Петербурге

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Фото © Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Ежедневно на объекте работает 25 единиц техники. Беглов распорядился установить видеонаблюдение на объекте.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход ликвидации несанкционированной свалки на проспекте Космонавтов. Оттуда с 20 мая на полигон в Гатчинский район Ленобласти было вывезено уже 42 тысячи кубометров отходов, сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Полностью ликвидировать свалку планируют к концу июля. Врио губернатора попросил ускорить проектирование школы, которую возведут на пустыре.

Как правило, такие свалки образуются из-за недобросовестных застройщиков, которые экономят свои деньги, добавляя проблемы городу и его жителям. Чтобы полностью контролировать ситуацию, мы устанавливаем на всех подобных объектах видеонаблюдение. Будем внимательно за ними следить, — высказался Беглов.

К нарушителям власти намереваются применять жёсткие меры.

Днём ранее Александр Беглов распорядился достроить новый корпус больницы Марии Магдалины к 2021 году. В новом пятиэтажном здании разместятся отделения кардиологии, нефрологии, ревматологии и аллергологии.

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