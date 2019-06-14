В селе под Пензой произошла массовая драка, пятеро пострадали

По предварительной информации, группа местных жителей избила молодых людей, из-за чего на акцию протеста вышли сотни сельчан.

Пять человек пострадали в селе Чемодановка под Пензой. Там сегодня произошла массовая драка. Об этом сообщили в УМВД по региону.

— В результате конфликта телесные повреждения получили пять человек, двое из которых госпитализированы в медицинское учреждение, — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, причиной драки стал бытовой конфликт. По информации регионального Минздрава, два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, группа местных жителей избила молодых людей после словесной перепалки. Возмущённые этим сельчане вышли к местной администрации.