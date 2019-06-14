Мантуров заявил, что tax free могут расширить на всю Россию

Систему tax free могут расширить на все регионы России до конца 2019 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр отметил, что система действовала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас формат вводится в Новгороде.
— Как до конца года будет налажена система электронного документооборота — без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе, — передаёт ТАСС его слова.
Мантуров отметил, что формат tax free будет действовать не в определённых магазинах, а будет привязан к целой улице.
Ранее сообщалось, что иностранцы с апреля 2018 года потратили в России 8 миллиардов рублей благодаря tax free.
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