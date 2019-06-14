Мантуров заявил, что tax free могут расширить на всю Россию

Система позволяет туристам из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), вернуть НДС с товаров.

Систему tax free могут расширить на все регионы России до конца 2019 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр отметил, что система действовала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас формат вводится в Новгороде.

— Как до конца года будет налажена система электронного документооборота — без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе, — передаёт ТАСС его слова.

Мантуров отметил, что формат tax free будет действовать не в определённых магазинах, а будет привязан к целой улице.

Ранее сообщалось, что иностранцы с апреля 2018 года потратили в России 8 миллиардов рублей благодаря tax free.