Под Пензой умер один из сельчан, пострадавших в массовой драке

В селе Чемодавновка, которое находится всего в нескольких километрах от Пензы, скончался один из местных жителей, пострадавших накануне вечером во время массовой драки. Об этом сообщает СУ СКР по Пензенской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
— По данным следствия, вечером 13 июня 2019 года между местными жителями села Чемодановка Бессоновского района произошёл конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двое из которых госпитализированы. Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы с черепно-мозговой травмой — скончался сегодня вечером, — говорится в сообщении.
В селе работают представители УМВД и УФСБ региона.
По данным местных СМИ, группа местных жителей попыталась совершить насильственные действия в отношении девушки. Другие вышли на её защиту, произошла массовая драка. Пострадало пять человек.
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