МИД Украины осудил выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР

По мнению Киева, такие действия Москвы являются "сознательно провокационным актом".

Киев решительно осуждает выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в "Твиттере".

По её мнению, такие действия России являются "сознательно провокационным актом", который никогда не признает ни Украина, ни "весь цивилизованный мир".

Ранее Лайф сообщал, что сегодня жителям ДНР и ЛНР начали выдавать российские паспорта. Их уже получили несколько десятков человек.

Указ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение гуманитарными соображениями.