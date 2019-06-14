У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем

Такие результаты показало исследование, в котором приняло участие более двух тысяч человек.

Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем. Такие выводы сделали британские учёные после проведённого ими исследования. О результатах эксперимента сообщает The Daily Telegraph.

Участниками эксперимента стало более 2 тысяч человек. Из них 18% признались, что в последующие пять лет после того, как сделали татуировку или пирсинг, у них были проблемы со здоровьем. Наиболее распространённые — различные ожоги или отёки. В отдельных случаях татуировки вызывали даже сепсис, который приводил к летальным исходам.

В связи с этим специалисты рекомендуют ввести обязательное лицензирование на оказание подобных услуг. По их мнению, это минимизирует риски, связанные со здоровьем.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Британии сделала татуировку и подхватила смертоносную инфекцию.