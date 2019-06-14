Суд на Украине признал незаконной комиссию Порошенко по энергетике

72

Пётр Порошенко. Фото © Flickr / Senat RP

Орган, образованный экс-лидером страны в 2014 году, имеет признаки исполнительной власти, однако не подчиняется кабмину.

Конституционный суд Украины признал незаконным решение экс-президента страны Петра Порошенко создать Национальную комиссию по регулированию в области энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Отмечается, что создание такой комиссии противоречит Конституции Украины, поскольку структура "имеет признаки центрального органа исполнительной власти", но не находится в подчинении кабмина страны и не имеет отношения к органам исполнительной власти.

Согласно принятому во время президентства Порошенко закону, лидер государства имел право назначать и увольнять членов комиссии. По мнению суда, такие действия также противоречат конституции страны.

Указанные полномочия, закреплённые законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства, — сказано в заявлении.

Ранее Лайф сообщал, что имущество Порошенко может быть арестовано уже в июне этого года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×