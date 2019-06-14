Полицейские Забайкалья изъяли 17 тысяч литров поддельной водки

Помимо контрафактного алкоголя и сигарет, дома у одного из подозреваемых нашли два миллиона "преступных" рублей.

Правоохранительные органы Забайкальского края задержали участников этнической организованной группы, которые продавали контрафактный алкоголь оптовыми партиями. На арендованных складах и в гаражах обнаружили 17 тысяч литров водки различных марок и объёма с поддельными акцизными марками, сообщает краевое Управление МВД России.

— Изъято около 17 тысяч литров водки различных марок и объема и 41,5 тысячи пачек сигарет различных наименований с поддельными акцизными марками, 1420 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах ёмкостью 10 литров, а также документация, подтверждающая причастность данных граждан к противоправной деятельности, — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые задержаны, а следователи возбудили уголовное дело по пункту "Б" шестой части 171.1 статьи Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции...).

В конце мая таможенники в Москве накрыли склад, где находилось более 300 тысяч упаковок контрабандного кальянного табака. В помещении действовало своё производство, где табак фасовали в новую упаковку.

Ранее Росалкогольрегулирование сообщило, что почти половина алкогольной продукции на прилавках российских магазинов является нелегальной. В прошлом году уничтожено более 14 миллионов литров контрафактной продукции. Роспотребнадзор заявил, что россияне стали чаще травиться алкоголем.