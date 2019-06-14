Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги от фашистов

Авторы петиции считают монумент символом, напоминающим латышскому народу о страданиях в годы "советской оккупации".

Cейм Латвии поддержал петицию об уничтожении памятника Освободителям в Риге. Об этом говорится на сайте Сейма.

Депутаты поддержали данную петицию 45 голосами, против высказались 30 парламентариев.

Авторы петиции полагают, что памятник Освободителям — это символ, напоминающий латышскому народу о страданиях в годы "советской оккупации". Своей инициативой, по их мнению, они выполняют желание латышей, в основной массе желающих сноса этого символа.

Ранее президент Латвии Эгал Левитс говорил, что памятник сносить не стоит, поскольку можно принять "более последовательное решение", например поставить памятник "противоположного движения", говорящий о другой стороне Второй мировой войны в Латвии, чтобы "создать свои символы победы над оккупацией".