ЕС осудил Белоруссию за применение смертной казни

По мнению Европейского союза, это является нарушением права человека на жизнь и противоречит международным обязательствам Минска.

Европейский союз не одобряет смертную казнь в Белоруссии и призывает запретить её применение, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майю Косьянчич.

— ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к её отмене, — заявила она.

Как отметила представитель, смертная казнь является неотъемлемым нарушением права человека на жизнь, а также не соответствует международным обязательствам Минска.

На данный момент Белоруссия является единственным государством, в котором применяется смертная казнь.

Ранее в Белоруссии казнили мужчину за убийство трёх человек.