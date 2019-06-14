В Киеве арестован экс-глава ЦИК ДНР на 60 дней без права внесения залога

Шевченковский райсуд Киева на 60 дней арестовал экс-председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Романа Лягина без права внесения залога. Об этом написала на своей странице в "Твиттере" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

— Решением Шевченковского суда бывший глава так называемой "центральной избирательной комиссии" <...> ДНР заключён под стражу на 60 суток без права внесения залога, — сообщила она.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина. Экс-главу ЦИК ДНР обвинили в госизмене.

В апреле 2016 года в Администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобождён от должности за халатное отношение к исполнению обязанностей. В администрации также уточняли, что Лягин постоянно нарушал трудовую дисциплину и занимался деятельностью, которая выходила за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью обогащения.

Пять лет назад в Донецкой и Луганской Народных Республиках состоялся референдум о самоопределении. 12 мая 2014 года был провозглашён государственный суверенитет Донецкой Народной Республики.

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