"Укртрансгаз" предупредил о чрезвычайной ситуации на Украине

Задолженность компании-оператора за март-апрель перед поставщиками топлива составляет 4,1 миллиарда гривен.

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщил, что из-за дефицита средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственных нужд.

— "Укртрансгаз предупреждает" о чрезвычайной ситуации государственного уровня, — поясняется в сообщении на сайте.

Там также отмечается, что задолженность компании-оператора за март-апрель перед поставщиками составляет 4,1 миллиарда гривен. Из-за этого некоторые поставщики отказываются передавать объёмы газа, обозначенные контрактами.

Из-за этого, подчеркнули в "Укртрансгазе", остаточных объёмов газа хватит только до 24 июня.