Появились кадры с места жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Подмосковье

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Подмосковье. Кадры с места происшествия ведомство опубликовало в своём канале в WhatsApp.
— По предварительным данным, сегодня примерно в 21:35 легкомоторный самолёт под управлением пилота 1953 г.р. с пассажиром на борту совершил жёсткую посадку, — говорится в сообщении СКР.
Пилот и женщина, находившаяся на борту, доставлены в медучреждение, отметили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск.
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