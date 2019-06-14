Появились кадры с места жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Подмосковье

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Подмосковье. Кадры с места происшествия ведомство опубликовало в своём канале в WhatsApp.

— По предварительным данным, сегодня примерно в 21:35 легкомоторный самолёт под управлением пилота 1953 г.р. с пассажиром на борту совершил жёсткую посадку, — говорится в сообщении СКР.

Пилот и женщина, находившаяся на борту, доставлены в медучреждение, отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск.