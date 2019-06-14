Зеленский устроит ревизию "судебной реформы" Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский намерен пересмотреть результаты проведённой в стране своим предшественником Петром Порошенко судебной реформы. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, в администрации "обеспокоены" различными решениями судебных инстанций, которые, согласно оценке юристов, не основаны на требованиях конституции страны и её законах.

— Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала "судебной реформы" <...> В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки её результатов, — говорится в сообщении.

Ожидается, что по результатам её работы будут подготовлены шаги для скорейшего решения проблем "функционирования судебной ветви власти".

Ранее Лайф сообщал, что "Укртрансгаз" предупредил о чрезвычайной ситуации на Украине.